العثماني يعرض نصف حصيلة الحكومة بسرعة ” البرق”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتبع المغاربة ، عبر التلفزة، عرض حصيلة عمل الحكومة التي القاها رئيسها سعد الدين العثماني، بشكل سريع وصف بسرعة ” البرق”، في حين طرح كثيرون تساءل حول توقيتها .. صلاة ” العصر” والبرلمانيين صيام، مما جعل مناقشتها يسودها نوع من ” الخمول” .

تقديم حصيلة نصف ولاية الحكومة الحالية، وإن حاول العثماني طمأنة المغاربة بما تحقق، بعد أن إستدرك قبل تصريحاته حول العرض الحكومي، أن هناك عدد من الملفات لم تعالج بعد.

لكن العرض الحكومي، يجعلنا نتساءل هل وزراء الحكومة راضين عنه ، خصوصا إذ علمنا ان الحكومة تضم فسيفساء من الاحزاب ؟؟ .

مصادر عليمة كشفت لـ ” هبة بريس ” أن هناك نوع من التذمر يسود وسط تشكيلة الحكومة الحالية، إعتبارا أن عرض الحصيلة من طرف رئيس الحكومة المنتمي لحزب ” البيجبدي” يعيد نفس سيناريو عرض الحكومات السابقة في عهد بنكيران، حول طريقة الالتفاف حول ما تحقق لأهداف إنتخابية وحزبية .

سرعة عرض حصيلة الحكومة، من طرف العثماني، يجد مبررا لما تسرب من بعض القطاعات الحكومية التي لم تقدم تقريرا شاملا بمشاريعها ومنجزاتها لرئاسة الحكومة، بسبب غياب التنسيق والاختلاف بين مكونات الأغلبية، وكذا المشرفين على القطاعات الوزارية، لازال قائما، حيث يعتبر بعض الوزراء إنجازات قطاعاتهم الحكومية أحسن بكثير من قطاعات وزارية أخرى تشهد احتقانا غير مسبوق ناهيك عن فشل البعض الآخر في تنزيل البرنامج الحكومي.

كما ان عددا من وزراء حكومة العثماني قدد عززوا حصيلة عملهم بمعطيات تهم مشاريع إستراتيجية، أشرف عليها الملك محمد السادس.

فالعرض الحكومي، لم يقنع أعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها، فكيف سيقنع المغاربة مع تدهور القدرة الشرائية و موجةالغلاء، مقابل شح الزيادات في الاجور المقسمة الى أشطر، بعد جلسات طويلة من الحوار الاجتماعي لم تأتي بأي نتائج ترضي واقع الشغيلة .

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