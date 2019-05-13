خبير يطالب العثماني بتعديل حكومي لانهاء الازمة السياسية الراهنة

هبة بريس ـ الرباط

قال خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، رشيد لزرق، أن حكومة سعد الدين العثماني لا تحظى بالدعم السياسي الضروري لكي تتقدّم في كلّ الملفات التي طرحتها، عند حصولها على التنصيب البرلماني ،و مباشرة مهامّها، وهو سبب يجعلها عاجزة عن القيام بالإصلاحات الهامة في مجموعة من المجالات و بالأخص محاربة الفساد .

ورجح لزرق على أن التعديل الحكومي المرتقب يمكن أن ينهي حالة الصراعات السياسية الذي ليس لها أيّ علاقة بما ينفع الوطن والمواطن، بل شوّشت على عمل الحكومة، ومثّلت قوة جذب إلى الوراء أربك مسيرة الإصلاح، ومسيرة القيام بالإجراءات الضرورية لتحقيق التقدّم الاقتصادي لبلادنا.

واعتبر لزرق على أن الضجيج وارباك السياسيين، عاملين أثّرا سلبيا على الوضع العام على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولم يسمحا بتحقيق نتائج أفضل على مختلف المستويات.

وأضاف لزرق على أن ما عاشته حكومة العثماني طيلة العامين الماضيين تحت قصف سياسي عشوائي، كانت سهام أحزاب التحالف الحكومي أقوى من نيران المعارضة. وهو ما أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية، غير الصحيّة. على حد تعبيره.

واستسرل لزرق بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، و ينبغي على العثماني أن يتحلى بالشجاعة و يقم بتعديل حكومي في هذا التوقيت، الذي من شأنه أن يضع حدًّا للأزمة السياسية الراهنة وينهي الضبابية السائدة في المشهد السياسي، ويوضّح المسائل لمعرفة من هو مع الحكومة، ومن يعارضها، لأنّ أكبر جزء من الأزمة السياسية هو عدم الوضوح .

وختم لزرق بأن العديد من الأطراف طيلة الفترة المنقضية كانت تصنّف نفسها في خانة الاغلبية ، ولكن هي في الحقيقة تعمل ضد الحكومة، ولا تفوّت فرصة لإرباكها، والتشويش عليها.

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