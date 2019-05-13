مواطنون يخرجون في مسيرة ضد العطش والعثماني : نشتغل لصون “الحقوق والكرامة” !!

هبة بريس ـ الرباط

خرجت اليوم الاثنين ساكنة ” انفك ” بافورار للاحتجاج بسبب توقف تزودهم بالماء الصالح للشرب بسبب عطب أصاب مضخة الماء، حيث رفع الجميع شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار المواطن عطشان”.

وقال مصدر هبة بريس أن المسيرة الاحتجاجية جابت شوارع أفورار، قبل أن تتجه نحو مقر المجلس الجماعي، مشيرا إلى أنه تم استقبالهم والاستماع لهم من طرف رئيس الدائرة الترابية وقائد المركز.

وقال مصدر مطلع انه من الغير المقبول أن يتحدث اي كان عن مسيرة العطش ببلدية تتوفر على أكبر مضخة مائية على الصعيد الافريقي ومياهها توزع على الجماعات الترابية المجاورة لاقليم بني ملال .

يتزامن هذا مع حديث العثماني حول اشتغال الحكومة على أوراش أساسية تهم تعزيز حقوق الإنسان، وصون حقوق وكرامة المواطن المغرب لا سيما اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأوضح العثماني في عرض الحصيلة النصفية للحكومة في مجلس النواب أن “المغرب راكم في سنتين من عمل الحكومة عدة مكتسبات على أكثر من صعيد، حيث قامت الحكومة بإصلاحات مقدرة لا يمكن تجاهلها.

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