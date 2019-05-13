الـدكالي : تم اقتناء جميع المستلزمات الطبية لمواجهة لسعات العقارب

هبة بريس ـ الرباط

تزامنا مع انطلاق موجة الحر كشف وزير الصحة أنس الدكالي إنه تم اقتناء وتجهيز جميع المستلزمات الطبية لمواجهة لسعات العقارب.

الدكالي الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه لحد الساعة لم تتوصل الوزارة بأي شكايات حول وفيات ناتجة عن لسعات عقارب .

واسترسل الدكالي في التوضيح مشيرا أن الأمصال بدأ توزيعها على المراكز الصحية، منها 2000 مصل وزع مؤخرا ” مستشهدا بالقول “أنا بعيني عاينت توفر أمصال ضد لسعات العقارب في العديد من المراكز الصحية بالعالم القروي”،

وأشار الدكالي أن هناك حملات تحسيسية بدأت في كل من الرحامنة وشيشاوة، كما انه تم تكوين الأطر الصحية على مستوى جهة مراكش آسفي التي تسجل أعلى نسبة من لسعات العقارب.

وقال الدكالي إنه في هذه السنة قام المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بتشكيل لجنة خاصة من الأطباء من أجل مراجعة منهجية التكفل بالإصابات الناتجة عن لسعات العقارب، لتحسينها وتحيين الدليل والرسم التوضيحي للعلاج.

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