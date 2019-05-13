تفريق وقفة احتجاجية امام البرلمان والعثماني : رددنا على الاحتجاجات بالحوار والتنمية !!!

هبة بريس ـ الرباط

تعرض اعتصام للأساتذة حاملي الشهادات العليا، مساء اليوم الإثنين، لتدخل أمني، من أجل تفريقه.

وقالت مصادر مطلعة إن التدخل الأمني، جاء لتفريق اعتصام الأساتذة حاملي الشهادات من أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، دقائق قليلة قبل آذان المغرب.

وقال شهود عيان، إن قوات الأمن استعملت الدفع لتفريق المعتصمين الذين كان عددهم بالعشرات، رغم أنهم لم يعرقلوا السير، فيما كان المحتجون يستعدون للإفطار أمام البرلمان بعد مسيرة جابت وسط العاصمة الرباط.

ياتي هذا التدخل عشية اعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته حرصت منذ البداية على تغليب أسلوب الحوار والتفاعل مع شرائح واسعة من المجتمع، وإيثار منطق الحوار والتوافق مع الجميع وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

وقال العثماني متغنيا في جلسة عرض الحصيلة النصفية للحكومة في مجلس النواب خلال اجتماع أعضاء غرفتيه أن هذه المنهجية “تعاملت بها الحكومة مع مختلف أشكال التعبيرات والاحتجاجات الاجتماعية وفي العلاقة مع المكونات السياسية والنقابية ومع المهنيين وأرباب العمل”.

وتابع العثماني: “كان هناك تعثر في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية استلزمت من الحكومة مقاربات خاصة أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع، ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات، وإيجاد حلول عملية لها، ومنها احتجاجات المواطنين في الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات الضريبية المرتبطة بالتجار”.

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