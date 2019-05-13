العثماني يكشف إرجاع 40 مليار درهم من متأخرات الضريبة

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته نجحت في تحقيق نسب مهمة من الأهداف التي وعدت بها في برنامجها الحكومي، الذي نال ثقة البرلمان، مشيرا إلى قدرتها على إخراج عدد من الإجراءات في وقت قياسي لتحفيز الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولة.

العثماني، وخلال تقديمه لحصيلة نصف الولاية الحكومية عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، كشف أنه في أكبر عملية من نوعها في تاريخ المغرب، أرجعت الدولة في خطوة جريئة وغير مسبوقة، متأخرات الضريبة بغلاف مالي بلغ 40 مليار درهم في سنة واحدة.

ولفت العثماني، إلى إطلاق عدد من البرامج والأوراش، الرامية لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى مصادقة البرلمان على الكثير منها ضمن قوانين المالية لسنتي 2017 و 2018 والتي تهم بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن ورش الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، الذي تمكنت الحكومة من إخراجه بالتقائية بين مختلف المتدخلين على الرغم من صعوباته.

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