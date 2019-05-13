عدم استكمال اشغال التطهير السائل يثير قلق ساكنة بوجدة

هبة بريس ـ وجدة

هبة بريس : أحمد المساعد

باشرت شركة خاصة المفوض لها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة منذ شهور أشغال صيانة انابيب التطهير السائل بعدة أحياء بمدينة وجدة وخصوصا في الآونة الاخيرة أحياء أزقة الأطلس والكونغو ولوبانغي.

ومع نهاية الأشغال تركت الشركة المفوض لها الأحياء تعيش جحيما من خلال تصاعد الغبار بسبب عدم تزفيت أماكن الحفر وتركها وكذا الأرصفة دون ارجاعها لحالتها الاصلية ، حيث خلقت تدمرا لدى الساكنة وشكايات متعددة لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي تهاونت في مراقبة الأشغال وحثها على إستكمال الأشغال النهائية.

وهذا، تعيش وجدة على عجز جماعة وجدة من القيام بصيانة الطرقات من كثرة الحفر من خلال نشر عدة صور عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

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