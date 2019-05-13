سلمى حبيبي لهبة بريس: اصررت على حلق شعري كاملا انتصارا للمراة المكلومة

ربيع بلهواري _ هبة بريس

انتهت شركة حبيبي بروود للإنتاج تصوير فيلمها الجديد الطويل الذي اختارت له اسم “الموؤودة”، حيث تم تصويره بكل من مدينتي تطوان و ورزازات.

ويتناول الفيلم قضية معاناة المراة من خلال حبكة درامية اجتماعية تعالج أحد أوجه المعاناة التي تطال شريحة منهم والتي اقتبسها المخرج من قصص الواقع.

الفيلم يسرد قصة “حياة “التي تكافح في عدة وضعيات حياتية مختلفة من اجل ان تتنصر لعنفوانها الانثوي وكرامتها الانسانية وذلك في ظل مجتمع يعيش الهشاشة والعنف على مستوى تمثلاته اتجاهها.

الفيلم من بطولة سلمى حبيبي، هند صافر جمال لعبابسي اسماء بنزكور ،شفيق بسبس عمر خيراوي المتوكل واخرون. السيناريو والاخراج فهو للمخرج المتميز محمود فريطس.

وعن سبب إختيارها لهذا الموضوع الجدلي الشاءك الذي يمكن أن يعرضها لانتقادات لاذعة صرحت سلمى حبيبي لهبة بريس بانها دائما تنتصر للموضوع على حساب الحس التجاري على اعتبار انه سبق وان صورت فيلما بعنوان “القانون لا يحمي العذارى” الذي عالج إشكالية اجتماعية بامتياز، ووبهذا الاعتبار التاريخي فسلمى تبقى وفية لقضايا المرأة وتحاول قدر الإمكان ملامسة مشاكلها باستحظار العمق الفني والرسالة السينمائية الهادفة التي تتشبت بمكنونها حتى النهاية.

وعن سبب حلق شعرها بالكامل في الفيلم قالت :انا دائما اعتبر نفسي جريئة واهيم وجدانا بالادوار المركبة التي تتماهى وثورة المراة لذلك لم اتردد في فعل ذلك انسجاما مع قناعاتي في التشخيص العميق و لان السياق الدرامي كذلك للفيلم يقتضي هذا الرمز المباشر…..لا يهمني تفاعل المحيط الجذلي حول طلعتي الجمالية بقدر ما يهمني ان تصل الرسالة الفنية التي انتحر من اجلها في بلاطو التصوير.



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