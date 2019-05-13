النيابة العامةالسودانية توجه إلى البشير تهمة “قتل” متظاهرين

هبة بريس ـ وكالات

أعلن النائب العام السوداني الإثنين توجيه التهمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير بـ”قتل” متظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه.

وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن “النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة”.

وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان أن النيابة العامة “وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة”.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر حركة احتجاجات غير مسبوقة حملت الجيش على عزل البشير في 11 نيسان/أبريل بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد منذ حوالى ثلاثة عقود.

وصدرت بحق البشير مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور بغرب السودان.

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