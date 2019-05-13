ريال مدريد يحسم صفقة هازارد

هبة بريس ـ رياضة

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع إدارة تشيلسي الإنجليزي، يقضي بحصول الأول على خدمات صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الاثنين، أن الاتفاق تم بين الناديين الإسباني والإنجليزي، ولكن الإعلان الرسمي تم تأجيله، بعد مشاركة اللاعب مع فريقه في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويلتقي تشيلسي وجاره اللدود آرسنال في نهائي البطولة القارية الثانية، المقررة إقامته في العاصمة الأذرية باكو، في الـ29 من مايو الجاري.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن صفقة انتقال نجم المنتخب البلجيكي إلى ملعب “سانتياغو برنابيو” سوف تكلف خزائن النادي الملكي 100 مليون يورو، في حين أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن عقد هازارد (28 عاماً) مع الفريق الأبيض سوف يمتد لستة مواسم كاملة.

وينتهي عقد النجم البلجيكي مع تشيلسي صيف العام المقبل، وهو ما دفع إدارة النادي اللندني إلى الموافقة على رحيله إلى مدريد؛ خشية من مغادرته مجاناً شتاء عام 2020.

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