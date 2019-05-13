مطالب بتحسين الخدمات الصحية بالسجون والخلفي : لدينا طبيب لكل 883 سجين

هبة بريس ـ الرباط

نقلت النائبة البرلمانية زكية المريني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الوضعية الصحية المزرية التي تعيشها الساكنة السجنية، بسبب نقص العناية الصحية الجسدية والنفسية، وقلة برامج إعادة الإدماج والتأهيل الشخصي والمهني.

وذكرت النائبة البرلمانية زكية المريني، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الإثنين 13 ماي 2019، بمجلس النواب، بالتقارير الدولية والوطنية للجمعيات الحقوقية، وتقارير المندوبية العامة لإدارة السجون، التي رصدت وجود آفات خطيرة داخل السجون المغربية بسبب الاكتظاظ من جهة، ومن جهة ثانية بسبب ضعف الميزانية المرصودة للسجون، وأساسا بسبب عدم تحمل المسؤولية الوزارية اتجاه هؤلاء السجناء.

وأرجعت المريني سبب انتشار الأمراض الخطيرة النفسية والعقلية بالسجون لسوء تدبير الوقت اليومي للسجناء، داعية الحكومة إلى مناقشة السياسة الوقائية للسجناء وكيفية تعميم التكفل بهم والرفع من نسبة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع

وحول ذات الموضوع كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن عدد الأطباء في المؤسسات السجنية ارتفع إلى 737 طبيب.

وأوضح الخلفي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هناك طبيب لكل 883 سجين قبل ان يؤكد ان هناك مجهودات تبذل من أجل تحسين الخدمات الصحية، يضاف إليه المجهود المبذول في تأهيل السجون ككل.

وأضاف “الحاجة ملحة إلى مزيد من الدعم لأدوار المندوبية العامة للسجون، والمجهود الذي بذل في السنوات الأخيرة معتبر، ففي سنة واحدة أقر 40 طبيب لإدارة السجون”.

وأبرز الخلفي أنه تم إنشاء مستودع مركزي للأدوية بالقنيطرة خاص بتأمين حاجيات السجون، وتوفير وحدة صحية مجهزة بالمعدات الطبية الأساسية على مستوى جميع المؤسسات السجنية.

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