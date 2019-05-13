سطات..تنسيق أمني يحجز سيارة رباعية الدفع ومخدرات

نُشر بتاريخ :  2019-05-13 - 16:55
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا مشتركا جرى بين فرقتي الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، ومحاربة المخدرات التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، مكن اليوم الاثنين من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

واضافت ذات المصادر، أنه تم توقيف المشتبه فيهما متلبسين بترويج المخدرات على مستوى شارع الجنرال الكتاني على متن سيارة رباعية الدفع، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أخضعا لها من حجز مجموعة من صفائح مخدر الشيرا قدر وزنها بحوالي 380 غرام، ومبلغ مالي متحصل من نشاطهما الإجرامي، وهواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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