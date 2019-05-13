مجلس الحكومة يتدارس وضعية التموين وحصيلة المراقبة وطنيا

هبة بريس

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل (10 رمضان)، مجلسا للحكومة، يتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول وضعية التموين وحصيلة المراقبة على صعيد التراب الوطني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، قبل أن ينتقل إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم.

وأوضح البلاغ أن المرسوم الأول يتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها. ويتعلق الثاني بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة تيك، فيما يخص الثالث تطبيق المادة 16 من القانون المتعلق بالمناجم.

ويختم المجلس أشغاله، حسب المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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