انطلاق حملة ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم في المغرب

هبة بريس

بمباركة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى السيد/سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات بالمملكة المغربية اليوم الاثنين 13 مايو 2019 بمقر السفارة بالرباط انطلاقة حملة “صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم لعام 2019″، بحضور السيد سيف خليفة الطنيجي سكرتير أول بالسفارة.

وفي هذا الصدد، قال السيد سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات بالرباط أن “انطلاقة حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حفظه الله لإفطار الصائم في المملكة المغربية لهذا العام ليست الأولى أو الأخيرة”، مشيرا الى أنها “تؤرخ لذكرى مرور 13 سنة على الانطلاقة الأولى لهذه المكرمة الإنسانية الأخوية التي أراد من خلالها سموه حفظ الله أن يُعزز جسر التواصل الإنساني بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف أن “هذه المبادرة الإنسانية تأتي هذا العام تزامناً مع احتفاء الإمارات العربية المتحدة بـــ”عام التسامح 2019” في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات -حفظه الله- لتكون عنواناً للتواصل والتعايش والتسامح بما يدعم روح التضامن العربي والإسلامي.

وتستفيد من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم للعام الحالي أكثر من 150 جمعية من مختلف أنحاء المملكة المغربية الشقيقة وأكثر من 65 ألف أسرة مغربية. وتتضمن المواد الموزعة الدقيق والسكر والزيت والأرز والشاي والكسكس والطماطم والعدس والحمص والشعرية والتمر.

وتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم على ثلاث مراحل بالتنسيق والتعاون مع السلطات المغربية، المرحلة الأولى شملت أكثر من 30 ألف أسرة في المناطق الشرقية للمملكة، والمرحلة الثانية تشمل جهة الرباط سلا القنيطرة، والمرحلة الثالثة تهم المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية للمملكة.

وتقوم سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط بالتعاون مع السلطات المحلية بمنطقة ميسور(عمالة بولمان) بإطلاق حملة إفطار الصائم لمناطق ميسور وأوطاط الحاج وبوعرفة وطاطا وتالسينت وعين بني مطهر وفم ازكيد، وتشمل هذه العملية خلال العام الحالي 30 ألف أسرة في المنطقة الشرقية ضمنها عدد من السكان الرحل.

وتندرج هذه المبادرة في إطار روح الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتلقى حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم سنويا أصداء إيجابية لدى الأسر المغربية المستفيدة وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بما يُعزز أواصر التعاون الثنائي.

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