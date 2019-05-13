شاب مصري “يذبح” أمه وسط الشارع في نهار رمضان

هبة بريس - وكالات

نشر موقع صدى البلد المصري فيديو للحظة القبض علي المتهم بقتل والدته طعنًا في نهار رمضان، حيث قام الأهالي بالقبض عليه وتكبيله بجانب جثة والدته حتى وصول قوات الشرطة للقبض عليه.

وأكد عدد من الأهالي أنهم فوجئوا باستغاثات من الأم عقب مشاجرة بينها وبين نجلها، قام الأخير علي أثرها بتسدّيد طعنة لأمه أدت لمقتلها.

وتقلت الاجهزة الامنية إخطارًا بمقتل سيدة داخل شقتها في منطقة الهرم، انتقلت قوات الأمن وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بطعنة بالبطن وأشارت التحريات إلى أن نجل المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

وباستجواب الجيران وأسرة المجني عليها والمتهم ، تبين وجود خلافات بين الأم ونجلها أدت لحدوث مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة انتهت بحمل الابن سكينا وسدّد به طعنة لأمه أدت لمقتلها.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على الابن المتهم وتجري مباحث الجيزة الفحص اللازم للوقوف علي الدافع الحقيقي للجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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