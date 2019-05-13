الكاف تستجيب للجامعة و تضيف حكما مغربيا رابعا بكأس إفريقيا‎

نُشر بتاريخ :  2019-05-13 - 14:29
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هبة بريس – القسم الرياضي

بعد أدائه المتميز و تألقه سواءا بالدوري المحلي و كذا بالمنافسات القارية، تم اختيار الحكم الدولي المساعد مصطفى أكركاض ضمن طاقم التحكيم المغربي الذي سيكون حاضرا بكأس إفريقيا للأمم مصر 2019.

و كانت لجنة التحكيم باللاتحاد الإفريقي قد اختارت في الوهلة الأولى الحكمين نور الدين الجعفري و رضوان جيد و كذلك الحكم المساعد لحسن ازكاو للمشاركة في الكان و تمثيل الصافرة و الراية المغربية قبل أن تضيف إسم أكركاض للائحة.

اختيار هذا الحكم الشاب المنتمي لعصبة الدار البيضاء الكبرى أملته مجموعة من المعطيات أبرزها تميزه هذا الموسم و الذي ختمه بالمشاركة في قيادة المباراة النهائية لكأس إفريقيا للشبان و كذا بصمه على موسم جيد بمنافسات عصبة الأبطال القارية و الكاف سواءا ضمن ثلاثي نور الدين الجعفري أو ثلاثي رضوان جيد.

و كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص لجنتها المركزية و مديرية التحكيم قد قامت بجهود كبيرة لإضافة حكم رابع ضمن الطاقم التحكيمي المغربي المشارك بكان مصر و هو ما استجابت له الكاف في نهاية المطاف نظرا للتنقيط الجيد و المردود الكبير الذي أبان عنه الرباعي المغربي قاريا.

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