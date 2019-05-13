“موروكومول” يعلن عن برنامج استثنائي لتنشيط “ليالي رمضان”

هبة بريس

أزاح موروكومول الستار على حملته التواصلية الجديدة، التي تبث على القنوات الوطنية والشبكات الاجتماعية. ويتمحور الشريط الإشهاري الجديد لموروكومول حول حكاية من الأزمنة المعاصرة تروي كيف تكتشف حورية بحر آتية من بعيد موروكومول وكل ما يزخر به، فبعد أن استسلمت إلى الجمال والسحر، قررت البقاء هناك، لتحقيق أكبر قدر من السعادة للجميع.

و يحتفل موروكومول بحلول شهر رمضان مع برمجة فنية وثقافية متميزة، مقدما بذلك دعوة لزواره لقضاء أمسيات رمضانية لا تنسى تحت شعار الأجواء الروحانية والودية.

وتلبية لجميع الأذواق وإبهارا لزوار موروكومول، سيتم تنظيم أربع فقرات تنشيطية يوميًا موزعة في جميع أنحاء المركز التجاري، من منطقة “ميراج” إلى المنتزه الخارجي مرورا بالساحة المركزية. عروض من لبنان وتركيا، وأسماء من سماء الأغنية المغربية وأيضا كوكبة من نجوم عالميين فكاهيين. وهي الفقرات التنشيطية التي لم يسبق الجمع بينها خلال شهر واحد.

وهذا ليس كل شيء، فهناك عرض ساحر جديد للنافورة الكبيرة بالصوت والإضاءة فريد من نوعه في المغرب، وهو ما سيضفي رونقا واحتفالية على ليالي رمضان، وذلك اعتبارا من 24 ماي. كما تم الإعلان عن حفل موسيقي استثنائي لنجم ذي شهرة عالمية كبيرة.

وهكذا، فإن موروكومول يضرب موعدًا للجمهور كل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد للاستمتاع بلحظات من الاسترخاء في بيئة استثنائية.

كل البرنامج على: https://www.facebook.com/moroccomall.ma/ https://www.instagram.com/lemoroccomall/?hl=f https://www.moroccomall.ma/

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