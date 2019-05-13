أكادير .. إحباط محاولة تهريب كمية هامة من السجائر المهربة

هبة بريس

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك ، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أمس ، الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من السجائر ضواحي مدينة أكادير.

وعلم اليوم لدى مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية أن هذه الكمية من السجائر المهربة كانت مشحونة على متن سيارة خفيفة تم توقيفها في الطريق الوطنية رقم 11 ، على مستوى منطقة “تماعيت إزدار”.

وقد بلغ كمية السجائر المحجوزة بموجب هذه العملية أزيد من 330 ألف سيجارة ، وهي من صنف السجائر الأجنبية الصنع.

وحسب المصدر نفسه ، فقد تم إخبار النيابة العامة بهذه النازلة التي يجري تعميق البحث بخصوصها.

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