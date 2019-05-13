إدارة الجيش الملكي تقترب من التعاقد مع نجم الكوكب المراكشي

هبة سبور – شفيق عنوري

اقتربت إدارة الجيش الملكي، من التعاقد مع حارس مرمى الكوكب المراكشي، ابراهيم باعيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب إدارة الفريق العسكري في الاستفادة من خدمات باعيو في الموسم المقبل، ليكون الحارس الأول للجيش.

وينتهي عقد باعيو مع “فارس النخيل” مع متم الموسم الجاري، حيث من المرجح أن يلتحق ب”الزعيم” في الصيف.

وكانت إدارة الجيش قد فضلت عدم تفعيل بند الشراء في عقد حارس الفريق، أيمن مجيد، المعار من الفتح، والذي لم يشارك في أغلب مباريات الموسم بسبب الإصابة.

ومنذ تعرض مجيد للإصابة، تناوب كل من ياسين الحظ ومحمد أمين البورقادي، على حراسة عرين الفريق العسكري.

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