مصر.. حارس كنيسة يقتل كاهنا بـ4 رصاصات

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “روسيا اليوم” في مصر، بمقتل رجل دين قبطي في كنيسة مارمرقس، في شبرا الخيمة بالقاهرة، يدعى القمص مقار سعد.

وأوضحت الوكالة، أن القمص تلقى 4 رصاصات من ساعي الكنيسة وهو مسيحي أيضا بعد خلاف بينهما، وقد هرعت قوات الأمن المصري إلى المكان، وطوقت الكنيسة، وتحفظت على القاتل، وتجري تحقيقات وتحريات حول أسباب وملابسات الجريمة.

يذكر أن دير الأنبا مقار في وادي النطرون بمصر، شهد واقعة مماثلة، حيث قتل رئيس الدير على يد راهبين، وصدر الحكم بإعدامهما في وقت سابق.

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