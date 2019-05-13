إقليم الحوز.. مصرع مواطنة فرنسية سقطت بمنحدر صخري

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لإقليم الحوز بأنه تم، مساء امس الأحد، العثور على جثة مواطنة من جنسية فرنسية مقيمة بالمغرب، تبلغ من العمر حوالي 69 سنة، وذلك بمنطقة “تاسة ويركان” بإقليم الحوز.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية قد تعرضت لسقوط عرضي بمنحدر صخري، أثناء قيامها بجولة مشيا على الأقدام رفقة مجموعة من الأشخاص بغابة “تاخرخورت” بجماعة ويركان.

وكان مرافقو الضحية قد أشعروا، في وقت سابق، السلطات المحلية بفقدانهم لأثر المعنية بالأمر، حيث تجندت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي للبحث عنها، قبل أن يتم العثور على جثتها أسفل المنحدر الصخري.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

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