واحدة من أكبر الجداريات بالمغرب ترى النور بعين السبع

هبة بريس

دشنت Afriquia SMDC (أفريقيا الشركة المغربية لتوزيع المحروقات)، الفاعل المسؤول والملتزم، مرحلة جديدة في مسار مبادراتها لفائدة المبدعين المغاربة والمواهب الشابة، من خلال إطلاق مبادرة مواطنة في قلب عين السبع في الدار البيضاء، الحي الذي شهد انطلاقة أنشطتها.

وفي إطار هذه المبادرة التي تعتزم المجموعة مواصلتها، تم يوم 11 ماي الجاري الكشف عن جدارية عملاقة رسمت على مساحة 1000 متر مربع في قلب محطة الخدمة تافراوتي.

وتسلط هذه المعلمة الفنية الضوء على العمل الرائع لائتلاف تارازا، الذي يجمع العديد من المواهب الشابة. وهكذا اكتسحت الحائط، الذي وضع رهن إشارة الشباب المبدعين من قبل شركة مجاورة للمحطة، تدريجيا الألوان الجذابة والزاهية التي بثت المزيد من الحيوية في هذا الحي العريق.

وشكل الجدار خلفية تم تزيينها بالعديد من العناصر والرموز التي تميز عين السبع، مثل الأسد الشهير، أو صور مختلفة مستلهمة مباشرة من الحي.

وعلى هامش الكشف عن هذه اللوحة الجدارية، أحيت الفرقة الأسطورية ناس الغيوان، أيضًا، حفلا موسيقيا نابضا بأنغامها الرائعة، أقيم على منصة احتضنتها محطة الخدمة أفريقيا تافراوتي بعين السبع.

وبهذه المناسبة صرح سعيد البغدادي، المدير العام لـ أفريقيا قائلا “اختيار ناس الغيوان لم يأت من قبيل الصدفة، طالما أن هذه المجموعة رأت النور في هذه العمالة. وأتاحت هذه المناسبة للعديد من المواطنين الاستفادة من هذا العمل الثقافي المفتوح أمام الجميع مجانيا، ويمكن إعادة تنظيم هذه العملية بالنظرة إلى حمولتها الفنية والإبداعية في العشرات من محطات أخرى لـ أفريقيا”.

وللتذكير، فإن Afriquia SMDC (أفريقيا الشركة المغربية لتوزيع المحروقات) تحتفل هذه السنة بذكراها الستين. واستطاعت هذه الشركة التي تم إحداثها سنة 1959، أن تصبح على مر السنوات مجموعة صناعية كبرى.

وظلت Afriquia SMDC تستجيب لحاجيات المواطنين من خلال الإصغاء إليهم، مع دعمها المتواصل للتنمية الاقتصادية وتعزيز النهوض بالثقافة المغربية.

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