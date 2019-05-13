وفاة برلماني أرجنتيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار في وضح النهار

هبة بريس - وكالات

توفي نائب أرجنتيني، الأحد 12 ماي، متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار الأسبوع الماضي في وضح النهار أمام مبنى مجلس الشيوخ في بوينس آيرس.

وجاء الإعلان عن وفاة النائب هكتور أوليفاريس (61 عاما) على لسان ائتلاف كامبييموس الحزبي الحاكم الذي ينتمي له.

وتم توقيف ستة أشخاص بينهم رجلين يوم الجمعة على خلفية إطلاق النار الذي حصل قبل يوم وأدى إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون ساعة الهجوم.

وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس. وقالت السلطات إنها لا تعتقد أن هناك دوافع سياسية وراء إطلاق النار.

وأصيب يادون (58 عاما) خمس مرات من مسافة قريبة عندما كان يسير أمام مبنى مجلس الشيوخ مع أوليفاريس صديق الطفولة.

ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار. ورجحت تقارير صحافية في الأرجنتين أن تكون الحادثة مرتبطة بعلاقة تربط يادون ببنات أحد المهاجمين والتي تصغره سنا بكثير.

والتقطت كاميرات مراقبة مشاهد إطلاق النار. وأظهرت تعرض أوليفاريس ويادون لإطلاق النار من داخل سيارة متوقفة.

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