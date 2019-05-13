نيوزيلندا تبدأ التحقيق في ”مذبحة المسجدين“

هبة بريس - وكالات

بدأت نيوزيلندا تحقيقًا في مذبحة مسجدي ”كرايستشيرش“ بالاستماع للأدلة، يوم الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمشاركة في استضافة اجتماع بفرنسا يسعى للحصول على دعم عالمي للتصدي للعنف عبر الإنترنت.

وكان مسلح قتل 51 شخصًا في مسجدين بـ ”كرايستشيرش“ في 15 آذار/ مارس، وبث المذبحة على ”فيسبوك“.

وستبحث اللجنة الملكية في نيوزيلندا أنشطة المسلح المشتبه به واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي واتصالاته الدولية، وما إذا كان هناك خلل في ترتيب أولويات موارد مكافحة الإرهاب.

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