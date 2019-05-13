مموني الحفلات بدرعة تافيلالت يحتفون بميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط

هبة بريس – الرشيدية

تخليدا للذكرى السادسة عشر لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن وتحت شعار ” ملكيون .. عبر التاريخ “نظمت الجمعية المهنية لمموني الحفلات بالمغرب بشراكة مع جل فروعها بسائر ارض الوطن، يوم الخميس 9 ماي الجاري احتفالا استعراضيا بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، وسهرتين فنيتين واحدة بساحة البريد والثانية أمام محطة القطار الرباط المدينة .

وعلى غرار باقي فروع الجمعية المهنية لمموني الحفلات بالمغرب شارك فرع الجمعية بجهة درعة تافيلالت في هذه التظاهرة التي تعتبر الثانية من نوعها بفرقة كناوة خملية والتي جابت شارع محمد الخامس بالدار البيضاء رفقة 80 فرقة فنية تراثية من مختلف ربوع المملكة في كرنفال تراثي فني .

وتأتي هذه المبادرة حسب بلاغ صحفي للجمعية في إطار مشاركة الجمعية بجميع فروعها على الصعيد الوطني الشعب المغربي والاسرة الملكية احتفالاتها بالذكري السادسة عشر لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وتأكيدها على تعلق افراد الجمعية المهنية لمموني الحفلات بالمغرب بقائد الامة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، ضامن وحدة البلاد وتماسكها واستقرارها وتطورها ونموها، وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها من خلال الاوراش الكبرى المفتوحة على جميع الاصعدة، لبناء مغرب الغد على اساس المشروع الملكي، الديموقراطي الحداثي.

كما تندرج هذه المبادرة يضيف البلاغ في اطار الأنشطة الكبرى التي تشتغل عليها الجمعية المهنية لمموني الحفلات بالمغرب، بالتنسيق والتعاون مع جميع فروعها الجهوية والإقليمية .

وجدير بالذكر انه تم في مارس 2018 بتنغير انتخاب عبد اللطيف الادريسي كمنسق جهوي ورئيس فرع الجمعية المغربية لمموني ومنظمي الحفلات والتظاهرات بجهة درعة تافيلالت، بحضور مهنيي القطاع والفاعلين في مجال تنظيم التظاهرات و الحفلات في جهة درعة تافيلالت، وذلك بهدف تأهيل المقاولات العاملة في القطاع، من اجل الاستجابة للمعايير التي من شأنها تعزيز ثقة مختلف المتدخلين في هذه المقاولات، والمساهمة في تلميع سمعة جهة درعة تافيلالت كحاضنة للتظاهرات والحفلات والانشطة المهمة.

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