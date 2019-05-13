رونار يضع حدا لشائعات رحيله عن المنتخب المغربي

نُشر بتاريخ :  2019-05-13 - 09:41
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هبة سبور – شفيق عنوري

وضع الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، حدا للشائعات التي تحدثت عن اقترابه من مغادرة منصبه مديرا فنيا لأسود الأطلس.

وقال رونار في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للأسف هناك الكثير من الحساد والمشوشين، الهادفين لإطلاق الشائعات”.

وتابع الثعلب الفرنسي، أن ما تم تداوله مؤخرا عبر عدد من المنابر الصحفية والإعلامية، مجرد أكاذيب لا تمت للصحة بصلة.

وسبق لرونار أن أبدى استيائه في أكثر من مناسبة، مما يتم تداوله من أخبار تتحدث عن خلافاته مع الجامعة واقترابه من مغادرة منصبه مع المنتخب المغربي.

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