العثماني :” لجأت لكتب علم النفس لمواجهة مُعرقلي الحوار الاجتماعي “

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني ان هناك اطرافا دائما ما تحاول عرقلة اي خطوة ، مذكرا بما أسرّه له الوزير الاول السابق عبد الرحمان اليوسفي بوجود “قوى واطراف تعمل في هذا الاتجاه “.

واضاف العثماني الذي يتحدث في هاته الاثناء ببيت الصحافة بطنجة ، ان صندوق التقاعد عبارة عن صندوق تضامني ، لافتا الى ضرورة القيام باصلاحات لانقاذه سواء بالاقتطاعات او بتمديد فترة الخدمة حسب تعبير رئيس الحكومة .

واردف العثماني ان هناك اتجاه نحو اصلاح نظام الخدمات الذي ستبسط بالرقمنة معطيا مثالا بخدمة التحفيظ ، من منطلق تقريب الادارة من المواطن وتبسيط الاجراءات وتماشيا مع سياسة اللاتمركز .

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