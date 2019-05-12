العثماني :”حصيلة الحكومة مشرفة وحققت مالم يتحقق منذ 20 سنة “

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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية ، ان الاغلبية متماسكة رغم بعض الاختلافات بين مكوناتها والتي لاتصل الى مستوى الخلاف حسب تعبيره .
العثماني الذي يتحدث في هاته الاثناء من مساء اليوم الاحد بعدما حل ضيفا على بيت الصحافة بطنجة ، ان حصيلة حكومته مشرفة وفي ظرف سنتين تحقثت اوراش وتم اصدار قوانين كانت منتظرة منذ سنين حسب تعبيره .
واضاف العثماني ان بعضا من الاشياء التي تحققت لم ترضي البعض وهذا امر عادي حيث وصف حصيلته بالجيدة والمشرفة ، لافتا ان الحصيلة سيتم تقديمها غذا امام البرلمان .
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