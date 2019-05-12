حيازة وترويج المخدرات بالناظور: توقيف 6 أشخاص آخرين متورطين بشكل رئيسي في هذه القضية

هبة بريس - الرباط

أسفرت عمليات البحث والتفتيش التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور، في أعقاب توقيف شخص متلبس بحيازة 12.750 قرص مخدر، عن توقيف ستة أشخاص آخرين بكل من الناظور ووجدة، يشتبه في كونهم متورطين بشكل رئيسي في هذه القضية، فضلا عن حجز كمية إضافية من الأقراص المخدرة بلغت 14.800 قرص، علاوة على 11 كيلوغراما من مخدر الشيرا وخمسة سيارات يشتبه في ارتباطها بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم بكل من منطقة أولاد الطيب بضواحي الناظور وبمدينة وجدة، بينما تم حجز الأقراص المهلوسة الإضافية والمخدرات المضبوطة بمنطقة بوخالف بتنسيق مع ولاية أمن طنجة، ليبلغ مجموع الأقراص المخدرة المحجوزة 27.550 قرص مهلوس.

وأضاف البلاغ أن هذه المحجوزات والتوقيفات تأتي في إطار البحث الذي تباشره مصالح الشرطة القضائية بالناظور وطنجة ووجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية توقيف شخص بمنطقة الدريوش وهو في حالة تلبس بحيازة شحنات مخدرة من الأقراص المهلوسة والكوكايين.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه

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