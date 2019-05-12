تاوريرت.. تنظيم ورشة ثقافية في شعر الهايكو الياباني

هبة بريس – وجدة

احتضن فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتاوريرت المغربية، مساء أمس الجمعة 10 ماي الجاري، ورشة تكوينية في شعر الهايكو الياباني، من تنظيم جمعية وادزا للثقافة والإبداع والتنمية بتاوريرت، وذلك في إطار ناديها وادزا للتدريب.

هذا وأطر الورشة التي انقسمت إلى مرحلتين كل من الشاعر والقاص الأستاذ بلقاسم سداين، والهايكيست والكاتب الحسين بنصناع، حيث عرفت المرحلة الأولى دراسة تاريخية للشعر منذ الجاهلية إلى أن دخل شعر الهايكو إلى العالم العربي ، فيما عرفت المرحلة الثانية تعريفا لهذا الشعر الجديد بالمغرب، وطريقة كتابته وقراءته..

وقبل اختتام الورشة التكوينية، كان الحضور الذي حج بكثافة إلى مكتبة الفضاء للتعرف على الهايكو، على موعد مع تمرين نهاية الورشة، حيث أبدعوا في كتابته وقراءته لأول مرة.

اختتمت الورشة بتوزيع شواهد مشاركة على المشاركين الذين حددوا في الـ 20 مشاركا ومشاركة، من شعراء وكتاب وجمعويين وطلبة.