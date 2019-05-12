صفرو.. دراجات نارية تزعج السكان وتخلق فوضى وسط الشوارع

ع محياوي – هبة بريس

تشهد مدينة صفرو تزايدا ملحوظا في عدد من المظاهر التي تقلق راحة المواطن من نباح الكلاب الضالة التي تملأ شوارع المدينة و أزقتها وأمام أعين الجهات المسؤولة، الى المختلين عقليا والمتشردين إلى الدراجات النارية التي تعبر مختلف شوارعها وأزقتها.

ومن المظاهر المقلقة التي باتت تثير حنق وأعصاب العديد من السكان هو الانتشار الواسع لدراجات نارية من نوع T-MAX من النوع الكبير يبدع مالكوها وهم في جلهم من فئة الشباب في تعديل محركاتها لتنبعث منها أصواتا حادة ومزعجة يسير أصحابها بسرعة جنونية بالنهار وبالليل مصطحبين بعض الفتيات معهم يجوبون طول المدينة وعرضها بأصواتهم المزعجة دون حسيب أو رقيب و أمام أعين الجهات المعنية بالأمر..

وقد عبر العديد من السكان قاطني المدينة في اتصالهم بهبة بريس خصوصا القريبة من الشوارع الرئيسية عن انزعاجهم وقلقهم من هذه الأصوات التي تعكر صفو راحتهم داخل وخارج مساكنهم ومن السرعة الفائقة التي يقود بها هؤلاء الشبان دراجاتهم النارية وعددهم ثلاثة دراجات من نوع T-MAX.

هؤلاء السكان لم يخفوا كذلك خوفهم على فلذات أكبادهم من بطش وتهور هذه الفئة من مستعملي الدراجات النارية جراء فرط السرعة التي يسيرون بها، ودعوا المسؤولين الأمنيين و على رأسهم والي أمن فاس إلى التحلي بالحزم والصرامة لحماية السكان وضمان راحتهم وإعادة الهدوء والسكينة لهذه المدينة التي باتت تشهد بعض الظواهر الغريبة.

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