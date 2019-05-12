مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي وليفربول في المركز الثاني

Soccer Football - Carabao Cup Final - Manchester City v Chelsea - Wembley Stadium, London, Britain - February 24, 2019 Manchester City's Sergio Aguero celebrates by lifting the trophy after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
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هبة بريس - القسم الرياضي
احتفظ فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه برايتون 4-1.
ورفع الفوز رصيد سيتي من النقاط إلى 98، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز أيضا في آخر مبارياته بالموسم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل صفر.
وتقدم برايتون بهدف سجله جلين موراي في الدقيقة 27، لكن نجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو رد بهدف خلال دقيقة واحدة.
واستمر أشبال بيب غوارديولا في الضغط على برايتون، ليسجل ايمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة الـ38، ورياض محرز في الدقيقة 63، وإيلكاي غوندوغان في الدقيقة 72.
وبذلك يصبح مانشستر سيتي أول فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز يفوز باللقب مرتين متتاليتين خلال العقد الأخير.
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