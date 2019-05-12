مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي وليفربول في المركز الثاني

هبة بريس - القسم الرياضي

احتفظ فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه برايتون 4-1.

ورفع الفوز رصيد سيتي من النقاط إلى 98، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز أيضا في آخر مبارياته بالموسم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل صفر.

وتقدم برايتون بهدف سجله جلين موراي في الدقيقة 27، لكن نجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو رد بهدف خلال دقيقة واحدة.

واستمر أشبال بيب غوارديولا في الضغط على برايتون، ليسجل ايمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة الـ38، ورياض محرز في الدقيقة 63، وإيلكاي غوندوغان في الدقيقة 72.

وبذلك يصبح مانشستر سيتي أول فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز يفوز باللقب مرتين متتاليتين خلال العقد الأخير.

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