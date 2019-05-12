ستة قتلى في هجوم على كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو

هبة بريس - وكالات

قتل ستة أشخاص بينهم كاهن صباح الأحد في هجوم خلال القدّاس على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في منطقة سانمانتينغا شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال عثمان زونغو رئيس بلدية دابلو لفرانس برس “قرابة الساعة التاسعة، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية وبدأوا بإطلاق النار فيما حاول المصلون الفرار”.

وأضاف أن المهاجمين تمكنوا من منع بعض “المصلين من التحرك. قتلوا خمسة أشخاص إضافة إلى الكاهن الذي كان يحيي القداس، ما يرفع عدد القتلى إلى ستة”.

وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين “بما بين عشرين وثلاثين” شخصاً.

وأضاف زونغو “أحرقوا الكنيسة ثم متاجر ومطعماً صغيرا قبل أن يتوجهوا إلى المركز الصحي حيث فتشوه وأحرقوا سيارة الممرض رئيس المركز”، لافتاً إلى أن “أجواء هلع تسود المدينة وقد لازم السكان منازلهم وأغلقت المتاجر ابوابها. المدينة باتت عملياً مدينة أشباح”.

وأفاد مصدر أمني آخر فرانس برس أن قوات الامن تلقت بلاغاً بما حصل “قرابة الساعة العاشرة وتم إرسال تعزيزات من بارسالوغو” التي تبعد 45 كلم جنوب دابلو وبوشرت عمليات تمشيط.

ويأتي الهجوم بعد يومين من تحرير القوات الخاصة الفرنسية أربع رهائن في شمال بوركينا فاسو.

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