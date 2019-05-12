مقتل شاب مغربي في ايرلندا وكلمة مؤثرة لوالدته (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-05-12 - 19:12
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هبة بريس -

صدمت عائلة مغربية بمقتل إبنها الشاب، البالغ من العمر 18 سنة، طعنا بالسلاح الأبيض، عندما كان في طريقه، أول أمس الجمعة، بحضور إفطار جماعي بأحد العاصمة الإيرلندية دبلن.

وحسب والدة الشاب المتوفي، فقد قتل الشاب يوم أول أمس الجمعة 10 ماي من سنة 2019 الجارية، مؤكدة (الأم) أن إبنها قد تم قتله.

وخلقت الجريمة حالة من الصدمة في صفوف أفراد الجالية المغربية والعربية بإيرلندا، كما أن الموت الغادر للشاب أثار موجة تعاطف واسعة عبر العالم، خاصة بعد نشر الأم فيديو ترثي فيه إبنها بكلمات مؤثرة.

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