عشريني يقتل شقيقه بالعرائش

هبة بريس- مكتب طنجة

شهد حي الوفاء بمدينة العرائش امس السبت جربمة قتل مروعة بطلها عشريني أجهز على شقيقه إثر مشادات كلامية قبيل آذان المغرب حسب ماافادت به مصادر متطابقة.

المصادر ذاتها اكدت ان الجاني البالغ من العمر 21 سنة، دخل في مشادات كلامية مع شقيقه الاكبر، اذ سرعان ماتطور الامر إلى معركة إستخدمت فيها الاسلحة البيضاء واسفرت عن اصابة الشقيق الاكبر بطعنات قاتلة.

و فور اخطارها هرعت المصالح الامنية الى عين المكان حيث تمكنت من توقيف الجاني الذي نقل الى المستشفى الاقليمي للامريم بالعرائش لتلقي الاسعافات فيما تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات بغية اخضاعها للتشريح الطبي باوامر من النيابة العامة .

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