أزيد من 600 قفة رمضانية ساهمت بها المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية لصالح سكان كلميم

أحمد وزروتي: هبة بريس

وزعت المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية بالشاطئ الأبيض بكلكيم أمس السبت 11 ماي الموافق للخامس من رمضان من هذه السنة، أزيد من 600 قفة على عشر دواوير ينتمون إلى جماعة الشاطئ الأبيض، في أربع مراكز توزيع.

وأشرف مسؤول قطري على عملية التوزيع التي حضرتها السلطات المحلية وممثلوا الجماعة الترابية، إضافة إلى ناشطون جمعويون بالمنطقة.

و من خلال هذه العملية، فالمؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية تحاول قدر ما أمكن ،تغطية أكبر قدر ممكن من العائلات المحتاجة للسند الاجتماعي والمساعدة في ظل الارتفاع المشطّ للأسعار وضعف المداخيل وغلاء المعيشة.

واستحسن المستفيدون هذه الالتفاتة التي تروم مساعدة المعوزين في هذا الشهر الفضيل، كما أبان الجميع عن افتخارهم بوجود هذه المؤسسة بتراب جماعتهم، وذلك لما عادلت به عليهم من تنمية، حيث أنجزت مشاريع اجتماعية سابقة بالمنطقة بتمويل من المؤسسة القطرية.

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