الناظور.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وأقراص الإكستازي المهلوسة

هبة بريس -

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وأقراص الإكستازي المهلوسة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى على متن سيارة مكتراة بالسد القضائي المقام بمدخل مدينة الدريوش قادما من مدينة طنجة، قبل أن تسفر عملية تفتيش أمتعته عن حجز 12.750 قرص إكستازي مخدر، بالإضافة إلى 165 غرام من مخدر الكوكايين.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الدائمة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0