جرحى بإطلاق الرصاص شمال فرنسا

هبة بريس ـ وكالات

أفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا.

وقالت “لو باريزيان” إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، خمسة أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.

وصرح مكتب المدعي العام في أميان ألكساندر دي بوشير، بأن شخصين فقط لا يزالان في المستشفى.

كما قال المدعي العام إن صوت الطلقات النارية في حي آميان الشمالي سمع حوالي الساعة 1:45 من يوم الأحد، مؤكدا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.

إلى ذلك، بينت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقا في عملية إطلاق النار، واستجوبت العديد من الأشخاص ووضعت أحدهم في الحجز.

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