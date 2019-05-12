مهندسو حزب الإستقلال بتمارة يحاضرون في موضوع العدالة الاجتماعية والزكاة

هبة بريس – الرباط

نظمت رابطة المهندسين الإستقلاليين فرع الصخيرات-تمارة، ندوة رمضانية في موضوع “العدالة الإجتماعية في الإسلام: فريضة الزكاة نموذجا”، يومه السبت 11 ماي 2019، خامس أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1440، داخل رحاب دار الشباب بتمارة.

هذه الندوة التي تشكل أولى الأنشطة الرمضانية لرابطة المهندسين الإستقلاليين، ترأسها عزيز هيلالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال ورئيس رابطة المهندسين الإستقلاليين، ويوسف علاكوش، المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بتمارة، وحسن مزين الكاتب الإقليمي لرابطة المهندسين الإستقلاليين بالصخيرات-تمارة، أطرها الباحث المهندس عبد اللطيف حميميد.

وحسب بلاغ صحفي فإن ”ندوة هذا اليوم بطبيعتها تشكل انطلاقة برنامج رمضاني غني لرابطة المهندسين الإستقلاليين، وذلك في إطار الدينامية الجديدة لحزب الإستقلال برئاسة أمينه العام، الدكتور نزار بركة. كذلك، وحرصا من الرابطة ومختلف تنظيمات الحزب على أن لا يضيع الفكر والثقافة في خضم التنافس الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية، فقد تم جعل قضايا الفكر والثقافة في قلب أنشطة الحزب خلال شهر رمضان لتغذية الروح في هذا الشهر الكريم ومواصلة النبش في مرجعية الحزب والفكر العلالي“.

وتطرق الندوة التي حضرها أعضاء رابطة المهندسين الاستقلاليين والعشرات من مناضلات ومناضلي حزب الإستقلال بالصخيرات-تمارة، تطرقت في مضمونها لمفهوم العدالة الإجتماعية وأسسها، و أهمية المال في الإسلام وضوابط إنفاقه، إضافة إلى الفرق بين الزكاة والضريبة والضمان الاجتماعي وكيفية إسهام الزكاة في توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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