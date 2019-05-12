محكمة إسرائيلية تُبرئ المتهم بإحراق عائلة دوابشة الفلسطينية

هبة بريس ـ متابعة

أسقطت محكمة إسرائيلية ظهر الأحد، تهمة القتل عن المستوطن المتهم الوحيد بقضية مقتل عائلة دوابشة حرقاً قبل نحو أربع سنوات جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع “والا” العبري أن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم بإحراق منزل عائلة دوابشة والتسبب بمقتلهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

وبيّن أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن تزيد عن السجن خمس سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن فترة أقل بكثير، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الأحد.

وذكر الموقع أن المستوطن وهو من “فتية التلال”، آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة دوابشة بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة، بحسب الإعلام العبري.

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