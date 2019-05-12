تسمية شوارع هولندية بأسماء معتقلي الريف

نُشر بتاريخ :  2019-05-12 - 15:40
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هبة بريس ـ الرباط

أطلق نشطاء من بينهم برلمانية في البرلمان الهولندي، اسماء معتقلي حراك الريف، على بعض الازقة في بعض المدن الهولندية.

وأطلقت النائبة البرلمانية عن حزب العمل كاتي بيري هذه المبادرة، داعية كل النشطاء الى تثبيت أسماء معتقلي حراك الريف على حيطان الازقة والشوارع، تعبيرا عن التضامن معهم، وللفت الانتباه إلى ملفهم


وظهرت البرلمانية كاتي في صور على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة « ألمير » الهولندية تحمل أسماء قيادات حراك الريف، ويتعلق بكل من ناصر الزفزافي ومحمد جلول وربيع الابلق.

 

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