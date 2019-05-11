شقيقتان ببطاقة تعريف وطنية واحدة بتارودانت .. المديرية توضح

هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، مع المقال الذي نشرته الجريدة بتاريخ 08 ماي الجاري، مقالا تحت عنوان: “تارودانت..شقيقتان ببطاقة تعريف وطنية واحدة يحول حياتهما لمأساة”، والذي جاء فيه أن مصالح إنجاز الوثائق التعريفية بمدينة تارودانت رفضت تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية للمسماة “فاطمة.أ” بداعي أن هذه البطاقة تعود لشقيقتها المسماة “فاظمة.أ”.

وتنويرا للرأي العام، أفادت المديرية، أنها تفاعلت بجدية وسرعة مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وباشرت بشأنها بحثا معمقا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها المصالح المركزية والجهوية المكلفة بالوثائق التعريفية.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمديرية، أنه “بتاريخ 2 نونبر 1998، أنجزت المسماة “فاطمة.أ” بطاقة التعريف الوطنية في صيغتها القديمة باستعمال أصل رسم الولادة، تبين فيما بعد أنه يحمل هوية شقيقتها “فاظمة.أ”، وهو ما أفضى إلى استصدار بطاقة تعريف لكن برسم الولادة الخاص بشقيقتها التي تتشابه معها بشكل كبير في الاسم الشخصي”

مباشرة بعد ذلك، يضيف ذات البلاغ، تقدمت الشقيقة الثانية (فاظمة) بطلب استصدار بطاقة تعريفها بموجب رسم ولادتها الحقيقي، فتم استخراج بطاقتها مع العلم أن نفس رسم الولادة سبق استعماله من طرف شقيقتها، حيث لم يكن النظام المعلوماتي للبطاقة القديمة يستطيع تلقائيا رصد هذا التباين في معطيات الحالة المدنية.

وتابع المصدر ذاته، أنه خلال سنة 2014، باشرت من جديد الشقيقة الثانية “فاظمة.أ” إجراءات استبدال بطاقة تعريفها الوطنية القديمة بالبطاقة الإلكترونية في صيغتها الجديدة، والتي تم تضمينها كافة المعطيات البيومترية الخاصة بها. لكن عندما حاولت الشقيقة الأولى “فاطمة.أ” تجديد بطاقة تعريفها الوطنية خلال نفس السنة، تبين أن رسم الولادة التي سبق لها استعماله لا يخصها،بحيث رفض النظام المعلوماتي اعتماده بحجة أنه مستعمل سلفا لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية السليمة التي تخص شقيقتها.

وبناءً على هذه المعطيات، باشرت فرقة الشرطة القضائية بتارودانت بحثا لتحديد ملابسات استعمال المعنية بالأمر لرسم الولادة الذي يخص شقيقتها، حيث أفادت في أقوالها أن الأمر يعود لخطأ غير مقصود، وليس فيه أي طابع إجرامي، وهو ما دفع مصالح الأمن الوطني إلى إلغاء بطاقة تعريفها الوطنية التي تم إنجازها بالاعتماد على معطيات هوية خاطئة، وذلك في مقابل إنجاز بطاقة تعريف إلكترونية جديدة تخص الشاكية تحمل رقما جديدا بتاريخ 04 دجنبر 2018، والتي امتنعت المعنية بالأمر عن تسلمها رغم استدعائها عدة مرات من قبل مصالح تسجيل المعطيات التعريفية بتارودانت.

هذا وجددت المديرية التأكيد على أن الأمر يتعلق ببطاقة تعريف تم إنجازها بالاعتماد على معطيات هوية مغلوطة، الأمر الذي يقتضي إلغاؤها وفقا للمساطر المعمول بها، وذلك في مقابل إنجاز بطاقة تعريفية جديدة وسليمة من الناحية القانونية، فضلا عن التأكيد على إمكانية منح المشتكية شهادة إدارية يمكنها استعمالها عند الضرورة.

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