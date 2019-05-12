فاس.. إقاف زوجين بتهمة ترويج المخدرات

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم أمس السبت 11 ماي الجاري، من توقيف زوجين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما حسب مصدر ” هبة بريس ” على متن حافلة لنقل المسافرين مباشرة بعد وصولهما من مدينة الناظور رفقة ابنهما القاصر، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 537 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” وثلاثة هواتف محمولة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية حسب ذات المصدر، من توقيف شخصين آخرين يشتبه في كونهما الجهة التي كانت موجهة لها هذه الأقراص المهلوسة بغرض الاتجار فيها بطريقة غير مشروعة، ويتعلق الأمر بشخص راشد ومشارك آخر قاصر السن.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة، بينما تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية.

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