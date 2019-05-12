البيجيدي يندد بمحاولات التطبيع مع اسرائيل عبر ” الصحة”

هبة بريس ـ الرباط

يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها، لمكافحة الاختراق والتطبيع مع العدو الصهيوني عبر مجال الصحة.

سؤال الفريق، الذي سيتم طرحه على وزير الصحة أنس الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 ماي 2019، جاء بعد رصد عمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع العدو الصهيوني، من خلال تواجد منتجات وممثلين عن شركة “إسرائيلية”، تجوب المغرب عبر وساطة أحد “أطباء الأسنان” المغاربة.

وقال فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، إن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة، وتطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع.

وفي سياق آخر، اتهم نشطاء في حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل” في المغرب، المعروفة باسم BDS، السلطات الحكومية بالتغاضي عن رواج تمور إسرائيلية في الأسواق المغربية خلال الشهر الفضيل، مثل ما حصل في مواسم رمضانية سابقة.

وكشف نشطاء الحركة الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي أنهم رصدوا أكثر من عشرين علامة تجارية للتمور الإسرائيلية في السوق المغربية، داعين الحكومة إلى التعاطي بجدية مع هذا الموضوع الذي يتكرر كل سنة، خاصة أن رواج تمور إسرائيلية يناقض السياسة الرسمية للحكومة في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني.

وكانت الحكومة في شخص لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحوكمة، قد نفت استيراد المغرب للتمور الإسرائيلية في شهر رمضان. وقال الوزير إن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعية وبعض المنابر الإعلامية مجرد إشاعات.

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