سابقة رياضية.. إيران تقبل منازلة “إسرائيل” في الجودو

هبة بريس ـ متابعة

تعهدت إيران، السبت، أمام الاتحاد الدولي للجودو بالالتزام بالقواعد الأولمبية والتنافس مع كل دولة بما فيها “إسرائيل”، في خطوة وصفتها الأخيرة بالتاريخية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: إن “اللجنة الأولمبية الإيرانية تعهدت أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأولمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا يعني أن اللجنة الإيرانية “تعهدت بالتنافس مع الرياضيين الإسرائيليين، وهو أمر لم يحدث قط في هذه اللعبة”.

وأضافت أن اللجنة الأولمبية الإيرانية قالت في رسالة بعثت بها، السبت، إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجرى ماريوس فايزر إنهم “ملتزمون بالوفاء بالقواعد الأولمبية والمنافسة مع أية دولة”.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة في بيان عن ترحيبه بالخطوة الإيرانية، بحسب المصدر ذاته، في حين علق رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي موشيه بونتي على القرار الإيراني بقوله: “إننا نشهد يوماً تاريخياً”.

وأضاف بحسب الصحيفة: “عقدت مؤخراً العديد من الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وكان ذلك (دفع إيران إلى إلغاء مقاطعة لاعبيها لنظرائهم الإسرائيليين) ما عملنا عليه منذ وقت طويل، وآتى ثماره الآن”.

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