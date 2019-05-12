“جوجل” يكشف فبركة مقالب رامز جلال

هبة بريس ـ القسم الفني

تطرقت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، إلى حقيقة فبركة برنامج المقالب “رامز في الشلال”، وكذلك تفاصيل وقوعها ضحية في إحدى حلقاته المذاعة خلال شهر رمضان.

وقالت البلوشي في حوارها مع فضائية “إيه تي في” الكويتية، مؤخراً: “الناس كلها تقول إنني كنت على علم بمقلب رامز جلال قبل تصوير البرنامج، وللأمانة أنا كنت من قبل أقول إن البرنامج أكيد مفبرك وتمثيل”.

وأضافت مبينة ما حدث معها: “إنني كنت أصور آخر مشاهد مسلسلي (بعنوان) 25 دقيقة، وجاءني اتصال من أحد المعدين يسألني إذا كنت أقبل الظهور في برنامج مسابقات أم لا، وطلب مني ارتداء ملابس عادية وحذاء مريح”.

وتابعت: “بالفعل تم الاتفاق على ظهوري في البرنامج الذي سيصور في جزيرة بالي بإندونيسيا”.

البلوشي استطردت تقول إنهم أخبروها بأنها ستظهر مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز، وأكدت أنها لم تكن تعرف مهيرة، فأخبروها بأن تبحث عنها في الإنترنت و”جوجل” وستتوصل لمعلومات وافية عنها.

وتابعت أنها حين بحثت في الإنترنت ظهر أن مهيرة تشارك رامز جلال في مقلب 2019.

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