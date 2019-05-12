بعد وساطة “الاتحاد العام للشغالين”.. أساتذة “السُّلم 9” يعودون للأقسام

هبة بريس ـ الرباط

بعد نحو الشهر من الإضراب والنزول إلى الشارع بالرباط، علق أساتذة السلم 9 في الوظيفة العمومية، إضرابهم والعودة إلى الأقسام.

وأوضحت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9″، أن تعليقهم للإضراب وكافة الأشكال الاحتجاجية المرافقة له، يأتي بعد اجتماع عقدته الجمعة، وافق فيه الأساتذة على العودة للأقسام تثمينا لمبادرة ممثلي الاتحاد العام للشغالين، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.

وكان الأساتذة “سجناء السلم التاسع”، قد علقوا الجمعة 10أبريل، كل أشكالهم الإحتجاجية، من مسيرات ووقفات احتجاجية؛ بعد مبادرة قادها ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.

وجاءت مبادرة “الاتحاد العام للشغالين بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعد توجيه المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مراسلة عاجلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية تطالبهم فيها بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق أساتذة السلم التاسع المضربين عن العمل.

ويطالب “أساتذة الزنزانة 9″، بالترقية الفورية الى السلم 10 بأثر رجعي مالي واداري منذ موسم 2012-2013، وتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج الى مسلك الادارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الاجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة

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