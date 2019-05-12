امن مراكش يحرر ثلاثيني من الاحتجاز داخل منزل تاجر “للنفحة”

ضاهر محمد- مراكش

تمكن رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش محسن مكوار، يوم امس الجمعة من تحرير ثلاثيني من داخل منزل مشغله الذي ينشط في ترويج مادة “النفحة” بمقاطعة المنارة.

وجاء تحرير الشاب بعد توصل رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمعلومات من شقيقة المحتجز، تفيد بأن أخوها المسمى “مصطفى، ف” والبالغ من العمر نحو 35 عاما، قد تعرض للإحتجاز ليلة شهر رمضان المبارك من طرف شخص يدعى “عبد الرزاق، ك”.

وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى حي المسيرة الثانية بمقاطعة المنارة، بعد تحديد موقع احتجاز الضحية داخل منزل يطلق عليه “دار الطالياني”، حيث تم مداهمة المنزل واعتقال المٌختطِف بمعية شخص آخر، قبل تحرير الضحية الذي كان محتجزا داخل إحدى الغرف.

وتعود تفاصيل الحادث، الى اقدام الرئيس في هاته القضية الذي سلم المسمى “مصطفى” كمية من النفحة يناهز ثمنها 6500 درهم مقابل ترويجها، غير أن الأخير بدّد عائداتها في القمار تعبيرا منه على رفض الإشتغال معه في ترويج هاته المادة، فتوترت العلاقة بينهما وصلت في احدى المرات إلى المشاداة بالأيادء في الشارع العام، فلم يجد المزود سوى هاته الطريقة الجنائية لاستخلاص المبلغ المذكور، حيث تظاهر للضحية بكونه قد عفى عنه وسامحه، فاستدرجه يوم الثلاثاء المنصرم، إلى المنزل الذي شهد واقعة الإحتجاز لمشاهدة مقابلة في كرة القدم، فقام باحتجازه بعدما استولى على دراجته النارية.

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