توقيف اخطر تاجر مخدرات بمنطقة اولاد حسون بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية اولاد حسون، قبل مغرب يومه السبت من توقيف اخطر تاجر مخدرات بالمنطقة، بعد توصلها بمعلومات دقيقة عن مكان توجد الموقوف.

وأوضحت مصادر لهبة بريس، أن عناصر الدرك أوقفت الظنين تزامنا مع إنعقاد السوق الأسبوعي حيث ضبطت بحوزته ما تبقى لديه من مخدر الشيرا ومبلغ مالي 1100 درهم وحوالي ثمانية كليوغرامات من الكيف وسبعة كيلوغرامات من التبغ المهرب “طابا”.

وإلى ذلك، كشفت ذات المصادر، أن الظنين من ذوي السوابق العدلية حديث الخروج من السجن بعدما قضى اربع سنوات بتهمة ترويج وحيازة المخدرات.