أمّ لثلاثة أطفال تضع حدا لحياته بواسطة سمّ الفئران بشفشاون

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أقدمت سيدة في العشرنيات من عمرها اول امس الجمعة على وضع حد لحياتها بتناولها لسم الفئران ، بدوار “كركر” التابع جماعة دردارة ضواحي شفشاون وفق ما افادت به مصادر محلية.

ذات المصادر كشفت ان الهالكة البالغة من العمر 27 سنة متزوجة وام لثلاثة أطفال قررت الانتحار بعد تناولها كمية من سم الفئران وذلك مباشرة بعد صلاة المغرب قبل ان يتم نقلها في حالة حرجة صوب المستشفى الإقليمي بشفشاون حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وفور اخطارها هرعت السلطات المحلية الى عين المكان وعناصر الدرك الملكي حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات ودوافع اقدام الهالكة على وضع حد لحياتها في ظروف غامضة .

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